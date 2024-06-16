Двух сотрудников ФСИН взяли в заложники в СИЗО Ростовской области

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Двоих сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний взяли в заложники в СИЗО Ростовской области, сообщает ФСИН России. По данным ведомства, это сделали обвиняемые, находящиеся в следственном изоляторе. Сейчас ведутся переговоры. Во ФСИН уточнили, что СИЗО функционирует в штатном режиме.

Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС. На месте происшествия находится начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников, — говорится в сообщении.

Ранее председатель Национального антикоррупционного комитета, член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов заявил, что главной проблемой заключенных являются начальники колоний и СИЗО. Он отметил, что ситуация в местах лишения свободы во многом зависит от установок руководства. Член СПЧ уточнил, что некоторые начальники выстраивают работу по старым лекалам, однако сейчас появилась другая система контроля и новые критерии.