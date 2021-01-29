Двух сотрудников Роспотребнадзора Москвы арестовали по делу о взятке

https://static.news.ru/photo/d68b1a66-632c-11eb-a02c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Савёловский суд Москвы принял решение об аресте заместителя главного санврача по САО Москвы Викторию Зотову и руководителя группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станислава Томилова. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Кроме того, судья арестовал предполагаемого взяткодателя, главу испытательного лабораторного центра «Экология» Александра Малютина. Они будут находиться под стражей два месяца и выйдут 29 марта, сообщили в суде.

Савёловским районным судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Томилова Станислава Владимировича, Зотовой Виктории Витальевны и Малютина Александра Геннадьевича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 марта 2021 года, — отметили там.

Обвиняемые могут обжаловать решение в апелляционной инстанции, передаёт ТАСС. Подробностей уголовного дела в настоящий момент нет.

Томилову и Зотовой грозит наказание в виде лишения свободы на строк от восьми до 15 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что в КБР попался на взятке в 100 тысяч рублей старший советник юстиции Тимур Хавпачев. Полученное им незаконное вознаграждение являлось ежемесячным взносом, который представители ритуального бизнеса платили прокурору за покровительство.