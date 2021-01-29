Двух сотрудников Роспотребнадзора Москвы арестовали по делу о взятке

Савёловский суд Москвы принял решение об аресте заместителя главного санврача по САО Москвы Викторию Зотову и руководителя группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станислава Томилова. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
Кроме того, судья арестовал предполагаемого взяткодателя, главу испытательного лабораторного центра «Экология» Александра Малютина. Они будут находиться под стражей два месяца и выйдут 29 марта, сообщили в суде.
Савёловским районным судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Томилова Станислава Владимировича, Зотовой Виктории Витальевны и Малютина Александра Геннадьевича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 марта 2021 года, — отметили там.
Обвиняемые могут обжаловать решение в апелляционной инстанции,
Томилову и Зотовой грозит наказание в виде лишения свободы на строк от восьми до 15 лет.
Ранее NEWS.ru писал, что в КБР попался на взятке в 100 тысяч рублей старший советник юстиции Тимур Хавпачев. Полученное им незаконное вознаграждение являлось ежемесячным взносом, который представители ритуального бизнеса платили прокурору за покровительство.