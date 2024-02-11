Двух школьников в Петербурге отправили в СИЗО за поджог квартиры

В Санкт-Петербурге заключили под стражу двух школьников за поджог квартиры в доме на улице Фрунзе, сообщила пресс-служба городских судов. Учеников седьмого и девятого классов отправили на два месяца в СИЗО.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Подростки пробудут в СИЗО как минимум до 8 апреля. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», школьникам вменяют статью о покушении на убийство.

Как пишет «Фонтанка», один из задержанных учится в школе Выборгского района, второй подросток — из деревни Вертемяги Ленинградской области. По информации издания, в отношении школьников возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более человек, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору.

Пожар произошел в доме на улице Фрунзе 8 февраля. СМИ писали, что двое злоумышленников в масках проникли в парадную, поднесли к дверям одной из квартир покрышки и подожгли их, в результате огонь быстро перекинулся внутрь жилища, дым проник в соседние помещения.

Пострадали трое жильцов, в том числе пожилая женщина, которую доставили в реанимацию. Изначально сообщалось, что по факту пожара возбудили дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества.