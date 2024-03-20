Два восьмиклассника начали утро с водки и попали в больницу в Балашихе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два 14-летних ученика школы № 33 в Балашихе потеряли сознание перед входом в школу утром 19 марта, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, школьники были пьяны.

Учителя вызвали скорую помощь. Обоих школьников доставили в больницу, где одного из них пришлось поместить в реанимацию. Как стало известно SHOT, у обоих восьмиклассников было диагностировано сильное отравление алкоголем: они решили начать день с употребления трех рюмок водки, после чего взяли рюкзаки и отправились на учебу.

Сотрудники полиции проводят проверку в отношении родителей школьников. Прежде их семьи на учете не состояли.

Ранее в Ашкинском районе Забайкальского края двое учеников первого и второго классов играли с зажигалкой и устроили крупный ландшафтный пожар, распространившийся на площади 1,2 тысячи квадратных метров. На местности загорелась сухая трава, огнеборцам удалось потушить возгорание.

Сотрудники государственного пожарного надзора смогли выйти на детей благодаря забытому на месте пожара мячу. Выяснилось, что ученики играли на месте возгорания с зажигалкой: сперва подожгли палку, а затем — сухую траву. Ветер стал разносить огонь по округе, дети испугались и сбежали с места происшествия.