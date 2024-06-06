Двух приморцев обвинили в мошенничестве при выполнении госзаказа В Приморье арестовали двух обвиняемых в мошенничестве при выполнении госзаказа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Следственного комитета России по Приморскому краю предъявили обвинение в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями двум мужчинам, участвовавшим в выполнении государственного заказа, сообщили в пресс-службе ведомства. Оба обвиняемых были помещены под стражу.

Предъявлено обвинение директору по производству в заводоуправлении ПАО ВП «ЭРА» Максиму Бредуну и генеральному директору ООО «ВСК» Владиславу Марьину, — заявили в СК.

Следствие полагает, что обвиняемые занимались мошенничеством при выполнении оборонного заказа по госконтракту с 2019 по 2021 год. Это повлекло необоснованную выплату на сумму более 29 млн рублей от АО ВП «ЭРА» в адрес ООО «ВСК». По месту жительства и работы арестованных прошли обыски. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее СК России по Приморскому краю сообщил, что перед судом предстанет бывший исполняющий обязанности директора ФГБУ «Национальный оператор научно-исследовательского флота» Алексей Мельников. Он фиктивно увеличил срок морской экспедиции на Дальнем Востоке, чтобы завысить исполнение плана госпрограммы.

Также ранее в Москве по решению Преображенского суда арестовали бывшего заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Олега Долматова. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.