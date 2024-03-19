Двух охранников нашли застреленными в ЛНР «Mash на Донбассе»: в селе Индустрия в ЛНР нашли застреленными двух охранников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двух застреленных охранников нашли в селе Индустрия Антрацитовского района ЛНР, сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе». По данным канала, они приехали из Краснодарского края и устроились в местное частное охранное предприятие. Начато расследование.

Как уточняет канал, они охраняли местную школу. После того как мужчины не вышли на смену, директор учебного заведения попыталась с ними связаться, а после пошла к ним домой. Там она обнаружила два расстрелянных тела.

Ранее в Лужском районе Ленинградской области обнаружили автомобиль УАЗ, провалившийся под лед Сяберского озера. Спасатели нашли в салоне труп пассажира. Выяснилось, что владельцем легковушки является 57-летний житель поселка Волошово — возможно, именно он находился за рулем. Сейчас спасатели ищут мужчину, обследуется дно водоема.

До этого на парковке в Москве обнаружили труп мужчины. По предварительным данным, тело пролежало в автомобиле не менее трех дней. Следов крови или травм на теле умершего нет. На данный момент причина смерти мужчины неизвестна. Происшествием также заинтересовались сотрудники Следственного комитета.

В январе тела двух мужчин нашли на заброшенной даче Иосифа Сталина в подмосковных Мытищах. Личности погибших установить удалось, однако причины смерти еще выясняются, тела направили на экспертизу, сотрудники правоохранительных органов разбираются в случившемся.