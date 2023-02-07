Двух мужчин в крови нашли на остановке в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петербурге на остановке на Светлановском проспекте нашли двух мужчин в крови, передает «Фонтанка». По информации издания, у одного из них была ножевая рана в груди, позже он скончался, второго увезла скорая.

О ЧП в полицию сообщили около часа дня. Когда первый наряд прибыл на место, то выяснилось, что один из мужчин с ножевой раной в груди погиб. За жизнь второго борются врачи.

Утром 7 февраля стало известно, что житель Санкт-Петербурга выглянул из окна дома и получил выстрел в свою сторону. В мужчину выстрелил неизвестный прохожий на улице, однако он промахнулся. Позднее он был отслежен по камерам видеонаблюдения и задержан сотрудниками полиции.

До этого в Петербурге семейный конфликт закончился тем, что отец выстрелил в сына, а приехавшая на место происшествия полиция обнаружила там крупный арсенал оружия, гранат и взрывчатки. В итоге многоэтажный дом был эвакуирован, а в квартиру вызвали взрывотехников и следственно-оперативную группу.