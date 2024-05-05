Двух маленьких зайчат спасли из-под газонокосилки в Калининградской области

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Волонтеры «Биосферы Балтики» спасли двух маленьких зайчат в поселке Ласкино Калининградской области, пишет Amber Mash. По информации канала, зверьков нашел местный житель, когда косил траву на участке.

После того как трава была скошена, зайчатам нельзя было оставаться на прежнем месте. Однако если бы они переместились на другое, детенышей не нашла бы кормящая мать и они погибли бы от голода. Мужчина вызвал на место волонтеров, которые забрали животных.

Отмечается, что в момент обнаружения зайчатам было около двух недель от роду, а сейчас малышам почти месяц. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

5 мая также стало известно, что в Ленобласти спасли измученного тюленя. Уточнялось, что животное доставили из села Паша.

На опубликованном снимке тюлененок лежит на полотенце. В весеннее время в регионе можно увидеть детенышей нерп и тюленей, часто оставшихся без материнской опеки. В такие моменты помощь человека может спасти им жизнь.

Недавно жители в Ленинградской области также спасли от гибели выбравшихся на сушу полуторамесячного тюлененка и щенка нерпы. Первый вылез на берег во время шторма и гулял среди елей в прибрежной лесополосе.