Двух хабаровчан задержали за подготовку взрыва на газопроводе ФСБ задержала двух мужчин за подготовку взрыва в Комсомольске-на-Амуре

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Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Комсомольска-на-Амуре за подготовку диверсии, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник. По информации издания, они собирались устроить взрыв на газопроводе Сахалин — Хабаровск — Владивосток. Задержанными оказались молодые люди 17 и 18 лет, в отношении них возбудили уголовное дело.

По данным «Коммерсанта», фигуранты дела должны были взорвать газопровод и оборудование сотовой связи под Комсомольском-на-Амуре. Утверждается, что за успешное выполнение задания каждый из юношей должен был получить по 100 тысяч рублей от организатора диверсий. Мужчин арестовали, им инкриминируется покушение на совершение теракта (ч.1 ст. 30, ч.1 ст. 205 УК РФ).

Ранее в Южно-Сахалинске сотрудники ФСБ задержали местного жителя по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины. В ведомстве отметили, что 57-летний мужчина планировал оказать содействие украинским органам, но не успел это сделать. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ).

До этого сотрудники ФСБ России задержали жителя Татарстана, подозреваемого в подготовке поджога боевых машин на полигоне Казанского высшего танкового командного училища. По словам самого 29-летнего мужчины, он получал задания от представителей Вооруженных сил Украины. Против него возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии.