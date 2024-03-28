Двух экс-судей из Ингушетии задержали по подозрению в связях с террористами «Коммерсант»: экс-судей из Ингушетии подозревают в связях с террористами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали двух бывших судей из Ингушетии Сергея Бойчука и Магомеда Аушева, сообщил «Коммерсант». Обоим инкриминируется воспрепятствование правосудию (ст. 290 и 294 УК РФ), Бойчука также подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Речь может идти и о связях с террористами.

Обоих задержанных подозревают в получении взятки от предпринимателя Адама Картоева и принятии решений в пользу участников боевого крыла течения Батал-Хаджи Белхороева (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена). Сам Картоев также задержан.

Бывшего председателя Магасского райсуда Ингушетии Аушева задержали в республике. Экс-судья Верховного суда Ингушении Бойчук подавал документы, чтобы занять пост зампреда Запорожского областного суда, однако не прошел по конкурсу. Его задержали в Краснодаре.

Источник издания отметил, что оперативно привлечь бывших судей к уголовной ответственности позволило именно отсутствие статуса. Задержанных планируют доставить в столицу 28 марта, вопрос о мере пресечения будет принимать Басманный суд Москвы.

Ранее в Ингушетии задержали выпускника университета МВД Амирхана, который сдал преподавателей, получавших взятки во время его учебы. 35-летнему экс-полицейскому грозит реальный срок до восьми лет лишения свободы. По его заявлению также были задержаны шесть преподавателей, возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.