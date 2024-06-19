Двух чиновников из Кузбасса оштрафовали за некорректный ответ жителю Неподобающий ответ жителю обойдется чиновникам из Мариинска в 5 тысяч рублей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Городской суд Мариинска оштрафовал начальника территориального управления и начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи населенного пункта на пять тысяч рублей каждого за неподобающий ответ местному жителю, пишет портал «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу инстанции. Чиновники подавали апелляции в суд, но не получили желаемого результата.

Как было установлено в ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях, ответы на эти обращения были представлены не в полном объеме: часть доводов заявителя не были рассмотрены по существу, — сообщала пресс-служба суда.

Горожанин обращался к чиновникам по поводу ремонта и содержания дорог Мариинска. В суде удалось установить, что чиновники не предоставили заявителю ответы на все поставленные в обращении вопросы.

Центральный районный суд Читы ранее удовлетворил ходатайство об аресте экс-депутата Забайкалья, который в 2023 году напал на своего коллегу с арбалетом в руках. По версии правоохранителей, злоумышленник мог совершить преступление, так как посчитал, что оппонент виновен в его увольнении и лишении доходов.