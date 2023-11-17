Двух человек завалило в результате обрушения шахты в Забайкалье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Двух человек завалило в результате обрушения рудника в Балейском районе Забайкальского края, сообщила пресс-служба МЧС РФ. По данным ведомства, на горизонте шахты частично обвалилась горная порода.

В настоящее время на месте работают горноспасатели Кемеровского военизированного горноспасательного отряда МЧС. Специалисты пытаются достать мужчин из-под завалов.

Ранее в шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана произошел взрыв. Причиной трагедии, по предварительным данным, стал взрыв газометана. Сообщалось, что к месту происшествия приехали глава администрации региона, руководство компании и первый зампрокурора республики. Генеральная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело по факту аварии, в результате которой погибли 20 рабочих. В администрации Карагандинской области сообщили о госпитализации 18 шахтеров, одного из них позднее отпустили домой на амбулаторное лечение.

До этого три человека погибли при строительных работах в Санкт-Петербурге. Трагедия произошла из-за обрушения грунта, люди, находящиеся в траншее, были заживо погребены. Еще один человек погиб в результате обрушения кровли в шахте на Усть-Яйвинском руднике в Пермском крае. Во время инцидента в шахте находились 83 человека.