Двух человек госпитализировали после жёсткой посадки Ан-28

Пилота и пассажира самолёта Ан-28, который совершил жёсткую посадку под Томском, госпитализировали после инцидента. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Два человека госпитализированы после жёсткой посадки Ан-28 в Бакчарском районе — пилот и пассажир, — цитирует агентство источник.

Самолёт Ан-28 авиакомпании «СиЛА» исчез с радара через несколько минут после взлёта. На его борту находились 19 человек, в том числе дети и члены экипажа.

На поиски самолёта, который успел подать аварийный сигнал, отправились вертолёты МЧС. Отмечается, что Ан-28 сумел совершить аварийную посадку в тайге и все пассажиры выжили. Некоторые их них получили ушибы при столкновении с землёй, а пилот сломал ногу.

Ранее были названы возможные причины инцидента. Основные версии — ошибка пилота и отказ двигателя. Кроме того, самолёт мог разбиться сразу после взлёта, поскольку с радаров пропал через 10–20 минут.