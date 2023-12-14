Уборщики закидали двор в Новой Москве снегом из-за жалоб жителей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Уборщики в Новой Москве закидали двор снегом из-за того, что жители жаловались на их работу, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Очевидцы рассказали, что перед этим дворники все очистили и сфотографировали результаты работы.

Дворники сначала пришли по жалобе о неуборке снега, все расчистили до асфальта, сфотографировали. А потом решили отомстить и закидали весь снег назад, — сообщили очевидцы.

Жители города Московский обратились с жалобами на сугробы во дворе своего дома. В результате на их обращение быстро отреагировали и все расчистили, но утром граждане обнаружили, что их подъезды забросали снегом. Жильцы считают, что таким образом дворники отомстили им за жалобы.

Ранее «Жилищник» района Северное Медведково, отвечая на жалобы местных жителей, отчитался об уборке снега фотографиями, которые были сделаны до снегопада. Жители улицы Тихомирова в Москве написали жалобы на портале города, где сообщили, что детская площадка завалена снегом, а на тротуарах и дорогах образовался гололед, но коммунальщики бездействуют. Пострадавшим ответил «Жилищник района Северное Медведково» и заявил об устранении проблем, к сообщению были приложены фотографии расчищенного двора.