Дворник защитил сибирячку от пьяного дебошира в Иркутске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Иркутске дворник защитил местную жительницу от пьяного дебошира, сообщает KP.RU. Блогер Надежда Вишневская рассказала изданию, что заходила во двор своего дома, когда ее начал преследовать нетрезвый мужчина. Она попросила его отстать. Тогда мужчина схватил девушку за талию, но та сумела его оттолкнуть.

Дальше помню все обрывками. Охватили шок и ступор. Я стою и смотрю, как валяется дебошир, кричит и пытается встать. Понимаю, что нужно бежать, но не могу. Ноги не слушаются! К счастью, подбежал дворник, который стал отпугивать пьяницу лопатой, — поделилась сибирячка.

Девушка успела убежать и позвонила матери. Вишневская уточнила, что после этого случая пошла на прогулку с собакой вместе с матерью. Там они вновь встретили пьяного мужчину, который на нее напал ранее. Женщины попытались сфотографировать его, но дебошир начал им угрожать. К тому времени приехал жених девушки. Сибирячка пока не написала заявление в полицию, но думает над этим. Тем временем жених девушки нашел спасшего ее дворника и поблагодарил его.

Ранее дворник обнаружил змею в подъезде дома на улице Зарайской на юго-востоке Москвы. Рептилия никому не успела причинить вред, мужчина поймал ее и для безопасности окружающих поместил в емкость.