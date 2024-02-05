Набитый деньгами рюкзак напугал дворника из Карелии Дворник в Петрозаводске обнаружил рюкзак с 355 тысячами рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петрозаводске нашли рюкзак камуфляжного цвета, в котором лежали 355 тысяч рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Карелии. Бесхозный предмет во время уборки у одного из колледжей обнаружил дворник. Испугавшись, он сообщил о подозрительной находке в полицию.

На место первыми прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции, а затем кинолог со служебной собакой. Было установлено, что рюкзак опасности не представляет, внутри находились документы на имя 28-летнего гражданина и деньги — 355 тысяч рублей, — сообщили в МВД.

Правоохранители установили, что владельцем рюкзака с деньгами является житель Беломорска. Полицейские разыскали его и вернули потерянную вещь.

Ранее в Москве иностранца обвинили в хищении 1 млн рублей, которые он нашел в свертке на улице и решил оставить себе. Вскоре о пропаже денег в полицию заявил местный житель, рассказавший, что оставил конверт с наличными на крыше автомобиля и уехал за город, а вспомнил о деньгах, когда уже был на даче. Правоохранители отследили мигранта по камерам и приехали к нему в общежитие, к тому моменту он уже успел потратить 400 тысяч рублей. Иностранцу может грозить до 10 лет лишения свободы по статье о краже в особо крупном размере.