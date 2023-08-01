Дворник убил женщину за отказ от интима и спрятал тело в кустах Под Барнаулом дворник убил женщину за отказ от интима и спрятал тело в кустах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В поселке Новосиликатный под Барнаулом дворника подозревают в убийстве 30-летней местной жительницы, тело которой нашли в кустах. В Следственном комитете рассказали KP.RU, что мотивом для убийства стал отказ убитой от интимной связи с мужчиной, с которым до этого она распивала спиртное. По версии следствия, 63-летний дворник познакомился с погибшей на улице в день убийства: они проживали в одном микрорайоне и оба любили выпить.

В этом деле все очевидно, мотив понятен. Познакомились, привел к себе домой, начал приставать, женщина отказала, мужчина задушил ее руками, — уточнили в ведомстве.

Тело женщины пролежало в кустах несколько дней. Никто не подозревал о произошедшем. Местные жители в беседе с изданием отмечали, что подозреваемый отличался трудолюбием, помогал соседям, был вежливым и внимательным. Как рассказали жильцы дома, несколько лет назад он даже приобрел за свой счет песок для детской площадки, хотя у него самого были проблемы с деньгами.

Соседи рассказали, что по состоянию здоровья дворник находился под опекой жены, а после ее смерти два года назад несколько месяцев провел в психиатрической лечебнице. По информации местных жителей, после этого кто-то оформил над ним опеку. При этом жильцы дома подчеркнули, что до этого не замечали, чтобы мужчина водил к себе женщин. Тем временем сам дворник дал признательные показания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Непонятно, зачем молодая женщина пошла в гости к невзрачному мужчине, который гораздо старше ее? Только ради выпивки? И еще мы задавались вопросом: у нас же камеры повсюду и охрана, но почему охрана не просматривает камеры? — задаются вопросами соседи.

Жителю поселка Смолино Челябинской области Владимиру Ческидову, в течение 14 лет державшему в плену женщину, ранее предъявили обвинения по статьям о похищении, изнасиловании и убийстве. Фигурантом уголовного дела также стала его мать, она обвиняется в похищении человека.