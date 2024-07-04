Дворец обвалился, геронтофил не вернется из тюрьмы: главные ЧП за сегодня

Фото: t.me/SKRKuzbass*

Обрушение перекрытий и стены во Дворце творчества детей и молодежи имени А. П. Добробабиной в городе Белово

В Кузбассе обрушилось здание Дворца молодежи, геронтофила из Нижнего Новгорода отправили за решетку навсегда, десять юных спортсменов в Дагестане отравились — NEWS.ru рассказывает о самых громких событиях из рубрики «Происшествия» за сегодня.

Дворец молодежи обвалился в Кузбассе

В Кемеровской области возбуждены уголовные дела после частичного обрушения здания Дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Добробабиной в городе Белово. Сообщение о происшествии поступило около 16:30 по местному времени (12:30 мск).

«По данному факту в территориальном следственном отделе следственного управления СК России по Кемеровской области — Кузбассу возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении регионального управления СКР.

На место происшествия выехала следственная группа. По предварительным данным, обрушение стены и перекрытий произошло на четырех этажах здания. Посетители были эвакуированы, никто из детей не пострадал.

Геронтофил умрет в тюрьме

В Нижнем Новгороде суд приговорил 42-летнего Сергея Козлова к пожизненному сроку за изнасилование и убийство пенсионерок. На свободе мужчина пробыл всего несколько месяцев после того, как отбыл 18 лет за убийство.

Козлов имел влечение к пожилым женщинам. Его жертвам было примерно 60–70 лет. Он подкарауливал пенсионерок в лесу, куда те ходили за грибами и ягодами. Мужчина нападал на женщин, насиловал их и добивал ножом. На суд мужчина пришел в кепке и медицинской маске. На вопросы журналистов он не отвечал.

Жертвами маньяка стали две пенсионерки. Первую, 63-летнюю женщину, он изнасиловал вблизи деревни Филино в Ивановской области. Второй жертве было 67 лет. Ее он встретил в поле в Нижегородской области. Маньяк надругался над женщиной и 22 раза ударил ее ножом. Оба преступления были совершены в июне 2023 года.

Десять юных спортсменов попали на больничные койки

В больницу Дербента с отравлением попали 10 несовершеннолетних спортсменов. Семь из них уже выписали, оставшихся в Министерстве здравоохранения региона обещают отпустить домой 5 июля.

«В Дербентской ЦГБ лечат троих детей с легкой формой пищевой токсикоинфекции из детской спортивной команды, они готовятся к выписке на завтра», — говорится в сообщении Минздрава.

Дети поступили в больницу с рвотой и диареей накануне. Предыдущий день они провели в дороге к месту соревнований.

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