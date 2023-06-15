Двойной взрыв произошел в жилом доме в Балашихе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двойной взрыв произошел в жилом доме в Балашихе на Юбилейной улице, передает Telegram-канал Baza. По данным канала, сперва там случился пожар и взорвался газ в квартире на девятом этаже. Как только пожарные добрались до горящих помещений и начали выводить людей, раздался взрыв на пятом этаже.



Канал отмечает, что пожарные успели перекрыть газоснабжение и сохранили в целости весь дом. Всего при пожаре со взрывами спасли девять человек, включая четверых детей. Никто в итоге не пострадал.

13 июня в Москве началась эвакуация посетителей и сотрудников рынка «Садовод» из-за пожара. Задымление произошло в восьмом ряду. Площадь пожара составила 20 кв. м. Причины возгорания не уточнялись. Один человек пострадал при пожаре. Он отравился продуктами горения. В Сети также появились кадры открытого горения в одном из отделов с одеждой.

Ранее «Садовод» горел 27 мая. Площадь возгорания в тот день составила 50 кв. м, происшествие обошлось без пострадавших. Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание произошло на третьем этаже рынка, огнем были охвачены три павильона.

До этого в поселке Тельмана Ленобласти произошел пожар на территории склада с палетами. Огонь распространился на площади в 3200 кв. м. Возгоранию был присвоен второй ранг, в его тушении задействовали пять пожарных расчетов.