Спецслужбы задержали двоих жителей ЛНР за помощь СБУ Спецслужбы задержали в ЛНР двух пособников СБУ за сбор данных о силовиках

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ в Луганской Народной Республике задержали двух жителей региона, которые собирали информацию о местах дислокации личного состава и военной техники силовиков, передает ТАСС. Всю полученную информацию подозреваемые передавали Службе безопасности Украины. В пресс-службе уточнили, что первый фигурант передавал данные при личной встрече, второй — посредством мессенджера Telegram.

Житель республики <...> [собирал] сведения о местах дислокации личного состава и военной техники Народной милиции [ЛНР] и иных силовых структур ЛНР. <...> Второй фигурант <...> [собирал] сведения о сотрудниках правоохранительных органов ЛНР. Полученные данные он передавал сотруднику СБУ, — говорится в сообщении.

В конце декабря на Кубани задержали мужчину, планировавшего уехать на Украину и участвовать в боевых действиях против российских войск. Злоумышленнику, который планировал вступить в ряды террористического военизированного объединения, также грозит обвинение в подготовке к госизмене.

Ранее сообщалось, что в Воронеже ФСБ задержала подозреваемого в работе на украинские спецслужбы. Злоумышленник готовил теракт в отношении высокопоставленного российского военнослужащего, а для конспирации использовал форму доставщика еды. По данному факту были возбуждены несколько уголовных дел.