«Коммерсант»: двоих военных задержали по подозрению в убийствах в зоне СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Коммерсант» сообщил, что двое военнослужащих задержаны в Херсонской области по подозрению в убийстве нескольких человек в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка. По данным издания, они уже дали признательные показания, одним из предполагаемых преступников оказался неоднократно судимый житель Новосибирской области.

«Коммерсант» сообщил, что одной из убитых была глава Абрикосовки Любовь Тымчак, также среди жертв оказался военнослужащий.

По информации издания, полиция обнаружила в одном из домов в Подо-Калиновке труп женщины, которую, вероятно, застрелили из автомата Калашникова калибра 5,45 мм., убийцы облили тело горючим и взорвали гранату, тем не менее погибшую опознали. По данным «Коммерсанта», по горячим следам задержаны военные Александр Кайгородцев и Александр Осипов, которые уже написали явки с повинной.

По данным «Коммерсанта», военнослужащие также рассказали, что убили сослуживца и еще одну женщину в селе Абрикосовка, тела сожгли и подорвали, предполагается, что военные могли совершить убийства на почве алкогольного опьянения. По данным Telegram-канала Baza, жертвами стали пять человек, в том числе двое военнослужащих.

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