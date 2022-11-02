Двоих студентов из Уфы задержали за серию поджогов на объектах РЖД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два студента из Уфы были задержаны сотрудниками правоохранительных органов за серию терактов с поджогами на объектах РЖД. Телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источники, передает, что злоумышленники успели совершить как минимум четыре диверсии. По имеющимся у журналистов данным, задержанных зовут Эмин и Фаррухжон, им может грозить наказание в виде 20 лет лишения свободы.

В Башкортостане пресекли серию террористических актов на «Российских железных дорогах». Во второй половине октября злоумышленники начали поджигать объекты РЖД и до задержания успели устроить четыре диверсии. <...> Фаррухжон З. и Эмин С. обливали различные элементы электроснабжения горючей жидкостью и поджигали, — сообщает канал.

Теракты были совершены злоумышленниками 24-го и 25-го числа. Вскоре их поймали: преступники были задержаны 27 октября в Советском районе Уфы. Там они собирались поджечь пост секционирования «Правая Белая» Куйбышевской железной дороги.

На время следствия студентов поместили под стражу.

7 октября сотрудники ФСБ задержали в Ставрополе членов засекреченной ячейки «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В ходе операции по задержанию у представителей ИГ были изъяты элементы для создания взрывчатки. Они планировали теракт на ставропольском вокзале.