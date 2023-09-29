Двоих иностранцев арестовали за поджог охранников в Уфе Суд в Уфе арестовал иностранцев, подозреваемых в поджоге охранников клуба

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кировский районный суд Уфы арестовал на два месяца двух граждан Узбекистана, Юнусова Азизхона Алишера угли и Ходжаева Илесбека Адхамжона угли, по обвинению в поджоге охранников клуба, сообщает в Telegram пресс-служба суда. Один из них предлагал суду заплатить залог в качестве меры пресечения, другой ходатайствовал о переводе под домашний арест. Обе просьбы были проигнорированы.

Кировским районным судом Уфы рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух граждан Узбекистана 28 и 30 лет, которые органами предварительного следствия обвиняются в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью. <...> Постановлением суда в отношении двух граждан Узбекистана избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — говорится в сообщении суда.

По версии суда, охранник отказался пускать граждан Узбекистана в клуб Меet Point, который располагается в торговом центре «Иремель». Те купили на ближайшей заправке бензин, вернулись, выплеснули его в сторону сотрудников безопасности, подожгли и скрылись. Огонь удалось ликвидировать своими силами.

Ранее сообщалось, что двое уроженцев Таджикистана с ножом пытались напасть на двух девушек на северо-востоке Петербурга. Отпугнуть злоумышленников смогла случайная прохожая. Один из иностранцев находится в России нелегально.