Двое жителей Воронежской области госпитализированы из-за сибирской язвы

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Представитель департамента здравоохранения Воронежской области сообщил о госпитализации двух жителей региона из-за сибирской язвы, передает РИА Новости. Он уточнил, что один из них — мужчина, который попал в больницу после разделки туши животного. Вторым пациентом является сестра заразившегося, у которой врачи не подтвердили диагноз.

На данный момент в инфекционном центре при БСМП № 8 проходят лечение два пациента. Состояние мужчины врачи оценивают как средней степени тяжести с положительной динамикой. Сестру заболевшего госпитализировали из-за подъема температуры и, по данным первичных анализов, заболевание не подтвердилось, — сказали в региональном депздраве.

За последние несколько дней очаги сибирской язвы были выявлены в двух районах Воронежской области. Указом губернатора региона Александра Гусева на отдельных территориях был введен карантин.

Ранее бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что случаи выявления сибирской язвы в Воронежской области необходимо тщательно расследовать, однако массового распространения заболевания не произойдет. При этом он отметил, что существует вероятность применения преступниками спор сибирской язвы в террористических целях.