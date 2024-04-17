Двое жителей Тамбовской области перечисляли деньги для ВСУ УФСБ: двух россиян задержали в Тамбовской области за госизмену

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Двое жителей Томской области задержаны за государственную измену, сообщили в региональном УФСБ России. Как отмечается, россияне перечисляли деньги для нужд Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Возбуждено уголовное дело.

Фигуранты осуществляли переводы денежных средств на платежные реквизиты в интересах Вооруженных сил Украины, — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники УФСБ задержали в Ростовской области студента московского вуза, уроженца Макеевки. Его подозревают в сборе информации о ВС РФ в интересах спецслужб Украины. У молодого человека изъяли средства связи, которые он использовал для контактов с украинской стороной. Возбуждено уголовное дело о госизмене.

До этого Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании признал 19-летного жителя Липецкой области виновным в покушении на госизмену. Он попытался поджечь часть взлетно-посадочной полосы военного аэродрома и примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации «Легион „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Его приговорили к девяти годам лишения свободы.

В то же время Третий апелляционный суд общей юрисдикции смягчил приговор жителю Майкопа, осужденному за госизмену. Коллегия исключила год ограничения свободы. По данным СМИ, речь идет о 18-летнем Кевине Лике.