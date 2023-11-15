Замучившие до смерти пенсионера из Приангарья предстанут перед судом Двое жителей Приангарья предстанут перед судом за пытки и убийство пенсионера

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Двое жителей Осинского района Иркутской области предстанут перед судом за похищение и убийство 67-летнего пасечника, сообщает «КП-Иркутск». Как рассказала изданию дочь погибшего Елена Юргина, мужчины решили, что пенсионер украл их коня, и, выбивая показания, около 30 часов пытали его.

Отца убили из-за коня. Двое нелюдей хотели выбить из папы признание в покупке краденой лошади, которую он на самом деле не совершал, — рассказала Елена Юргина.

Как установили следователи, трагедия произошла осенью 2022 года. Обвиняемые разводили в соседнем селе лошадей и еще в апреле недосчитались жеребца. Кто-то сказал им, что краденую лошадь купил пасечник. Тогда мужчины похитили пенсионера, потребовав у него сознаться в краже и заплатить им один миллион рублей. Пожилому человеку резали ножом руки, грудь и лицо, били и душили, обливали бензином и поджигали, при этом вколов ему анестетик, чтобы тот дольше терпел пытки. Однако пенсионер продолжал утверждать, что лошадь не покупал и, соответственно, деньги платить не намерен. Тогда его увезли в лес и подожгли.

В ходе следствия мужчины частично признали свою вину. Иркутский областной суд продлил подсудимым заключение под стражей до 30 апреля 2024 года. Первое судебное заседание по этому делу пройдет 21 ноября.

Ранее суд в Курске арестовал на два месяца зарезавшего семью мужчину. По факту убийства трех человек возбудили уголовное дело.