Двое жителей Приамурья перевели в иностранные банки 170 млн рублей В Приамурье два гражданина незаконно перевели в зарубежные банки около 170 млн рублей

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Двое жителей Амурской области незаконно перевели в зарубежые банки около 170 млн рублей с целью получения материальной выгоды. Для этого они подготовили документы и перерегистрировали на своих знакомых три коммерческие организации, специализирующиеся на грузоперевозках. Об этом сообщили в управлении МВД России по региону.

Следственной частью следственного управления УМВД России по Амурской области проводится расследование уголовного дела в отношении двух жителей г. Благовещенска 1994 и 1972 годов рождения, незаконно перечисливших на счета иностранных банков около 170 млн рублей, — говорится в сообщении правоохранителей.

По имеющимся данным, после внесения изменений в ЕГРЮЛ, связанных со сменой генерального директора, подставные лица не участвовали в управлении кмпаниями, все документы и цифровые подписи, предназначенные для доступа в банк-клиент, находились у фигурантов дела.

В 2020 году россияне заключили 15 контрактов с нерезидентами, находящимися в зарубежных государствах и перечислили им в качестве аванса, в нарушение действующего российского законодательства, несколько крупных авансовых платежей в долларах и евро на сумму, эквивалентную 168 млн 231 тысяча 296 рублей. Документы с недостоверными сведениями о переводах были предоставлены в одну из российских финансово-кредитных организаций, имеющих полномочия агента валютного контроля.

Позднее выяснилось, что мужчины заключали контракты ради перевода валютных средств без намерения получить товар. За каждый перевод они получали процент от суммы выведенных средств. Нарушение выявили сотрудники управления ФСБ по Амурской области. Заведено уголовное дело о совершении незаконных валютных операций. Один из фигурантов помещен под стражу, второй находится под подпиской о невыезде. Выясняются все обстоятельства произошедшего.