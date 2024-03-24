Двое жителей Белгородской области пострадали при атаках ВСУ Гладков: два человека получили ранения при атаках ВСУ на села Муром и Цаповка

В Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ пострадали двое мужчин, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в том числе осколочные ранения получил житель села Муром Шебекинского округа, попавшего под украинский обстрел.

В момент прилета снаряда был на улице, в саду. У пострадавшего осколочные ранения головы, нижних конечностей и поясничной области, — рассказал Гладков.

Позже Гладков сообщил, что в селе Цаповка Борисовского района в результате сброса боеприпаса с дрона на автомобиль пострадал водитель сельскохозяйственного предприятия.

В момент воздушной атаки он разгружал машину. У мужчины осколочные ранения верхней и нижней конечностей, — отметил губернатор.

Оба пострадавших доставлены в городскую больницу № 2, указал глава региона. Врачи оказывают раненым всю необходимую помощь, заверил он.

Ранее Гладков сообщил, что 24 марта 690 детей вывезут из региона в Астраханскую и Самарскую области. Предполагается, что ребята проведут там около трех недель, но если ситуация в Белгородской области не улучшится, то они могут остаться там до конца учебного года.

23 марта Гладков рассказал, что при атаке украинских беспилотников в Чернянском районе погиб мирный житель, еще двое человек были ранены. Минобороны РФ также сообщало, около 23:00 мск в небе над Белгородской областью были сбиты 19 снарядов, выпущенных ВСУ из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.