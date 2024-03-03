Двое взрослых и трое детей стали жертвами отравления бытовым газом Пять человек погибли от отравления бытовым газом под Ростовом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростовской области расследуют гибель пяти человек — двоих взрослых и троих детей — от отравления бытовым газом. Инцидент произошел в квартире в Каменске-Шахтинском, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

В городе Каменске-Шахтинском следователи устанавливают обстоятельства смерти пяти человек в результате отравления бытовым газом, — сказано в сообщении.

Тела обнаружены в съемной квартире. В числе жертв 27-летняя девушка, 31-летний мужчина и трое детей — пяти, семи и девяти лет. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в подмосковных Люберцах на Инициативной улице обнаружены тела четырех человек. По предварительной информации, погибшие отравились угарным газом. Все они являются жильцами разных квартир многоэтажки.

Также четыре человека погибли при отравлении газом в Симферопольском районе Крыма. Среди погибших были двое детей. В СКР добавили, что еще трое детей были госпитализированы. Все они являются членами одной семьи. Тела погибших обнаружил работодатель главы семьи. Он пришел выяснить, почему сотрудник не вышел на работу.