Двое взрослых и двое детей погибли в ДТП с грузовиком под Краснодаром

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

На 101-ом километре автодороги «Славянск-на-Кубани-Темрюк» в Краснодарском крае в аварии скончались двое детей и двое взрослых, сообщается в Telegram-канале регионального УМВД. ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика произошло в 13 часов 21 июля. Погибшим детям было 11 и 13 лет. Еще один десятилетний мальчик был госпитализирован. Предположительно, водитель иномарки выехал на встречную полосу, наехал на дорожное ограждение и столкнулся с грузовиком.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen выехал через сплошную линию разметки на встречную обочину, наехал на дорожное ограждение, после чего столкнулся с грузовиком Howo, груженным песком. В результате ДТП в легковом автомобиле погибли четверо, среди которых двое несовершеннолетних (11 и 13 лет), еще один несовершеннолетний (10 лет) госпитализирован в медицинское учреждение, — сообщили в УМВД.

Полиция проводит проверку, устанавливает причины и обстоятельства случившегося.

21 июля на Варшавском шоссе в Москве столкнулись три автомобиля. В результате ДТП одна из машин опрокинулась. В Сети появились кадры, на которых видно, что автомобиль лежит на дороге крышей вниз.