Двое в масках отобрали корги у петербурженки во время прогулки У жительницы Петербурга во время прогулки похитили корги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Парковой улице в Петергофе двое мужчин напали на женщину, которая выгуливала свою собаку по кличке Яша, перерезали поводок и скрылись на машине вместе с питомцем в неизвестном направлении, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Преступников женщина не запомнила — они были в медицинских масках и капюшонах. Однако под подозрением сосед, с которым регулярно происходили конфликты из-за лая Яши.

Петербурженка также рассказала, что два месяца назад кто-то подкинул отравленную котлету на участок. Яша серьезно отравился, но смог выжить.

Хозяйка не сомневается, что и за отравлением, и за кражей стоит один и тот же человек. Сейчас она вместе с родственниками активно ищет песеля и надеется, что с ним все хорошо, — сообщает Telegram-канал.

Ранее из антикафе в центре Санкт-Петербурга украли собаку породы шиба-ину. Вошедший в помещение мужчина присел на корточки перед псом, сказал ему несколько слов и пару раз слегка ударил по морде, а затем подхватил собаку на руки и выбежал на улицу. К счастью, через несколько минут любимца сотрудников заведения обнаружили на улице неподалеку от кафе. Руководство также уверено, что мужчина находился в алкогольном опьянении.