Двое в балаклавах заставили выигравшего миллион подростка отдать им деньги «Фонтанка»: в Петербурге на девятиклассника напали из-за выигрыша в млн рублей

Ученик девятого класса, выигравший чуть больше миллиона рублей в букмекерской конторе на ставках, подвергся нападению на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка». По словам матери подростка, двое в балаклавах подстерегли ее сына вечером 27 марта возле дома, после чего они втолкнули школьника в черный автомобиль.

Уточняется, что злоумышленники включили девятикласснику запись, в которой говорилось, что в марте он выиграл крупную денежную сумму. Приставив к его голове некий предмет, неизвестные заставили подростка перевести деньги с аккаунта на сайте букмекера на криптокошелек. Когда парень выполнил просьбу людей в масках, его отпустили.

Однако получить деньги злоумышленники не смогли, поскольку мать девятиклассника успела оспорить перевод. Позднее нападавших задержали. Ими оказались трое жителей Васильевского острова 14–15 лет, двое из которых учились в одной школе с подростком. Всех задержанных опросили и отпустили под обязательство о явке, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее СМИ сообщали, что Санкт-Петербурге четверо человек ограбили вейп-шоп. Им удалось похитить товара на сумму около 200–500 тысяч рублей. При этом охрана магазина не успела настигнуть грабителей, а полиция приехала спустя 20 минут.