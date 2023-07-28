Двое туристов сорвались со скалы в горах Кабардино-Балкарии МЧС: два туриста сорвались со скалы в Кабардино-Балкарии и получили травмы

Фото: МЧС РФ

В горах Кабардино-Балкарии двое туристов сорвались со скалы, сообщает региональное отделение ГУ МЧС в своем Telegram-канале. Уточняется, что группа из шести туристов, находившиеся на перевале «Цаннер» в Черекском районе, подала сигнал о помощи. Туристы живы, проводится их эвакуация.

В 14:25 поступила информация о том, что на перевале «Цаннер» (высота 3700 метров) в Черекском районе, участники туристической группы попросили о помощи. В группе из 6 человек 2 сорвались и получили телесные повреждения, — говорится в сообщении ведомства.

МЧС добавляет, что на место происшествия сначала направили четырех человек и одну единицы техники. Позднее коммерческий вертолет фирмы «Хелиэкшен» взял на борт 2 спасателей с альплагеря Безенги и полетел к перевалу для эвакуации.

Ранее стало известно, что пожилой турист сорвался с обрыва на острове Кунашир на Курилах. Он совершал маршрут в составе туристической группы. В результате падения мужчина получил травму. Инцидент произошел во время движения незарегистрированной тургруппы по маршруту Горячий Пляж — Водопады «Тысяча капель». Пострадавшему была оказана первая помощь, после чего его доставили в больницу в Южно-Курильске.