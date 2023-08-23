Двое сыновей выстрелили девять раз в отца, поругавшего их за видеоигры Два жителя Якутска застрелили разозлившегося на них из-за видеоигр отца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два жителя Якутска, 25 и 27 лет, застрелили отца, разозлившегося на них из-за компьютерных игр и отсутствия работы, сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, в мужчину выстрелили девять раз — из охотничьего ружья и карабина TG2.

Инцидент произошел 18 августа. Отец двух молодых людей в состоянии алкогольного опьянения принялся отчитывать сыновей. Спор вылился в драку, по итогам которой обвиняемые связали нетрезвого мужчину.

Он сумел вырваться и убежать. В это время сыновья нашли оружие. Как только отец вернулся, по нему открыли огонь. Один из наследников выстрелил в мужчину пять раз, второй — четыре. Он погиб на месте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В Санкт-Петербурге тем временем 24-летняя девушка устроила стрельбу из охотничьего карабина «Вепрь». Таким образом она пыталась выбраться из запертой квартире. Позднее девушка заявила, что ее держали в заложниках.

Приехавшие на место происшествия полицейские выяснили, что россиянка находится в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ее доставили в спецприемник, оружие и патроны к нему изъяли.

В Волгоградской области ранее мужчина напал на бизнесмена Сергея Кадыкина. Он выстрелил в мужчину на глазах у жены и дочери. Предприниматель был доставлен в больницу, его состоянии стабильно.