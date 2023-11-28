Двое супругов избили девочку с собакой в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге супружеская пара избила 16-летнюю девочку во время прогулки с собакой, сообщает 78.ru. По его информации, конфликт случился из-за домашних питомцев.

Как стало известно изданию, инцидент произошел в Красносельском районе. Школьница вышла на прогулку со своим питбулем около дома. Внезапно на ее питомца напала другая собака, после чего появились и хозяева пса. Мужчина и женщина сначала избили питбуля подростка, после чего набросились с кулаками и на ребенка.

По данным портала, пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, различными травмами и укусами от животного. В ходе конфликта у девочки также случился приступ астмы. Сейчас она находится в нейрохирургическом отделении, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее в Москве двое мужчин заставили детей встать на колени и избили их палками во дворе дома. Также известно, что злоумышленники угрожали одному из подростков ножом.

Житель Бурятии ранее избил ногами 12-летнего обидчика сына. Мужчина вмешался в конфликт подростков, который произошел на территории школы, и нанес удары кулаками и ногой по голове ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело.