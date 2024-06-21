Двое сотрудников МЧС пострадали при атаке ВСУ в Краснодаре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При атаке украинского беспилотника на Краснодарский край в ночь на 21 июня пострадали двое сотрудников МЧС России, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что они получили травмы при исполнении своих обязанностей.

Специалистам ведомства сразу была оказана медицинская помощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении, — сказано в публикации.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате атаки дрона на Краснодар погиб сотрудник котельной. По его словам, семье жертвы окажут всю необходимую помощь и поддержку. Кроме того, стало известно о четырех пострадавших.

Телеканал «Звезда» показал кадры с места падения обломков украинского беспилотника в Краснодаре. Отмечается, что они рухнули на территорию автовокзала «Южный», там повыбивало стекла. Кроме того, повреждения получила котельная.

По данным Минобороны, дежурными средствами противовоздушной обороны над российской территорией в ночь на 21 июня уничтожены 114 украинских беспилотников самолетного типа. Наиболее массированная атака шла на Крым, там перехвачено 70 БПЛА. Еще 43 дрона сбиты над территорией Краснодарского края и один — над Волгоградской областью.