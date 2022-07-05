Двое шахтеров пропали после обрушения породы в Кузбассе Двое горняков пропали после обрушения породы на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Двое горняков пропали без вести после обрушения породы на шахте «Распадская-Коксовая» в Междуреченском городском округе Кемеровской области, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС). Сообщается, что из шахты эвакуируются порядка 200 человек, 30 из них уже поднялись на поверхность, с остальными есть связь.

На одном из участков шахты обрушилась горная выработка. Вспышки и пожара не последовало. Пострадал один рабочий, еще двое пропали без вести, — сообщили в ЕДДС.

В службе уточнили, что на глубине около пяти километров под землей произошел толчок, который и мог спровоцировать обрушение породы. По предварительной информации, причины толчка носят природный характер, однако не исключено нарушение техники безопасности при горно-взрывных работах и неисправность оборудования, добавил источник.

Аналогичный случай в Кузбассе произошел в середине мая. На шахте «Таштагольская» из-за подвижки грунта произошел горный удар, Пострадавших и обрушений в результате инцидента нет.