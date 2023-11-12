Двое россиян «пытали» знакомого с помощью арбуза из-за 3000 рублей «Mash на волне»: жители Крыма избили знакомого из-за 3000 рублей

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В Крыму двое местных жителей избили знакомого за то, что тот задолжал им 3000 рублей, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». По его информации, мужчину заперли в номере гостиницы, где ему угрожали ножом. Нападавших поймали и осудили на два года лишения свободы.

Как передает канал, инцидент произошел в городе Судаке. Крымчанин познакомился с двумя мужчинами в кафе, где вскоре между ними произошел конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки один из ее участников случайно разбил витрину. Чтобы избежать проблем с полицией, другой мужчина выплатил администрации ресторана ущерб. Когда новые знакомые крымчанина поняли, что тот не хочет возвращать им деньги, то затащили его в номер отеля. Они наносили ему увечья в течение нескольких часов, а также разбили арбуз и требовали убрать комнату, пока в итоге пострадавший не отдал им часть суммы.

Ранее житель Уфы избил куском доски сотрудника управляющей компании. Мужчине не понравилась интонация, с которой с ним разговаривал работник УК. Момент избиения попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах записи видно, как агрессивный уфимец наносит увечья лежащему на асфальте мужчине. Сообщается, что нападавший отделался административным протоколом за мелкое хулиганство.