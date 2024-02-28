Двое россиян попали за решетку после незаконной рыбалки В Волгоградской области двоих мужчин отправили в колонию за рыбалку около ГЭС

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В Волгоградской области двоих мужчин отправили в колонию за незаконную рыбалку на Волге, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона. Там отметили, что мужчины установили сети неподалеку от Волжской ГЭС и незаконно выловили двух осетров,15 рыбцов и другую рыбу.

Волжский городской суд признал мужчин виновными в незаконном вылове водных биологических ресурсов и добыче занесенной в Красную книгу рыбы. Ущерб государству, нанесенный злоумышленниками, оценивается в 550 тысяч рублей. Одному рыболову назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев в колонии общего режима, а второму — пять лет и один месяц. Уточняется, что оба признали свою вину.

Ранее в Геленджике полиция арестовала подозреваемого по делу о крупном лесном пожаре. Мужчина, как указывается, был неоднократно судим, в том числе за сбыт и употребление запрещенных веществ. 40-летний местный житель оголил электрокабели на территории дома, вызвав возгорание леса.

Позднее Telegram-канал Mash написал, что главу Министерства здравоохранения Тамбовской области Алексея Овчинникова заподозрили в браконьерстве. По информации канала, сотрудники правоохранительных органов нашли в багажнике автомобиля чиновника части туши косули и охотничьи ружья.