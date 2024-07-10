Двое россиян подбросили тело мужчины к дому и скрылись на машине В Дальнегорске тело мертвого мужчины подбросили к подъезду дома

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Дальнегорске утром 10 июля у подъезда дома по улице Первомайской обнаружено тело мужчины 1964 года рождения, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Приморского края. По предварительной версии, труп к жилому зданию подбросили два человека, личности которых пока не установлены.

Предварительно установлено, что утром 10 июля 2024 года двое неизвестных выгрузили тело мужчины из автомобиля и уехали, — указано в сообщении.

При первичном осмотре тела следов насильственной смерти обнаружено не было, труп направлен в морг для выяснения точных причин смерти. Другие обстоятельства происшествия не уточняются.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в башне Neva Towers делового центра «Москва-Сити» нашли тело Франка Риттнера, немецкого топ-менеджера крупной горнодобывающей компании. Причины смерти не уточняются.

До этого в Хабаровском крае нашли тело новорожденного, которого живьем закопала бабушка. Трагедия произошла в селе Пивань на дачном участке под Комсомольском-на-Амуре.

Также ранее в Бурятии возбудили уголовное дело после обнаружения катера на озере Байкал, внутри которого нашли тела пяти человек. По предварительной версии, все они отравились угарным газом.