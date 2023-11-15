Двое россиян ограбили Архангельскую область на 127 млн рублей Двое россиян задержаны в Архангельске за реализацию аферы на 127 млн рублей

Фото: СУ СК России по Архангельской области и НАО

Силовики задержали двоих россиян, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве больницы, сообщает Следственный комитет. В результате их действий бюджету Архангельской области был нанесен ущерб в размере 127 млн рублей. По версии следствия, они заключили контракт на строительство корпуса больницы. Вместе с тем подозреваемые организовали заключение дополнительных соглашений.

По версии следствия, в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году заключен государственный контракт на выполнение работ по строительству одного из корпусов больницы на общую сумму более 2,5 млрд рублей. Подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали заключение дополнительных соглашений к государственному контракту в интересах подконтрольных организаций, в результате чего бюджету Архангельской области причинен ущерб на сумму более 127 млн рублей в виде необоснованно увеличенных расходов, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего в отношении двух лиц из числа руководства возбуждены уголовные дела. Следователи провели обыски, изъяли документацию. В настоящий момент устанавливаются другие возможные участники.

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