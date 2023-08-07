Двое рабочих подорвались на мине под Белгородом SHOT: двое рабочих получили тяжелые ранения при наезде на мину под Белгородом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники сообщает, что двое сельхозрабочих получили тяжелые ранения при наезде комбайна на мину в Белгородской области. По информации канала, 50-летний комбайнер получил множественные раны лица, рук и ног, а его коллега, 54-летний механизатор, получил травмы глаз и живота при разлете осколков. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

По данным SHOT, инцидент произошел 7 августа около 19:00 в селе Козинка Грайворонского района Белгородской области. В публикации говорится, что комбайн наехал на мину при проведении сельскохозяйственных работ в поле. Обоих пострадавших доставили в больницу, сейчас они находятся под присмотром врачей. Авторы утверждают, что в результате взрыва был поврежден и сам комбайн — у него была сломана жатка, лопнули четыре шины, а также были выбиты стекла.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали за 5 августа восемь сел в Белгородском районе и Шебекинском городском округе. Он отметил, что ни в одном из населенных пунктов не зафиксировано разрушений, никто не пострадал.