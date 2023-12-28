Двое рабочих пострадали при стрельбе на стройке в Якутске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Якутские правоохранители выясняют обстоятельства инцидента со стрельбой на стройке в Якутске, сообщили в региональном МВД. По данным ведомства, конфликт произошел между уроженцами ближнего зарубежья. Два человека получили телесные повреждения. Полиция устанавливает личности участников потасовки.

Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в строящемся здании по Вилюйскому тракту города Якутска произошел конфликт со стрельбой. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что инцидент произошел между уроженцами ближнего зарубежья, занятых на строительстве, в результате которого двое мужчин получили телесные повреждения, — говорится в сообщении.

Ранее в Уфе произошла массовая драка с участием иностранцев из ближнего зарубежья. Мигрантов попытались разнять медики, дежурившие в соседнем здании скорой помощи, но те набросились с кулаками и на них. Чтобы унять разбушевавшихся мужчин в подпитии, пришлось привлечь и докторский состав станции скорой помощи. В итоге полиция задержала четверых участников драки.

До этого сотрудникам полиции и Росгвардии пришлось разнимать дворников в Нижегородском кремле. Сотрудники управляющей компании не поделили между собой рабочий инвентарь.