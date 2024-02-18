Двое пьяных россиян приняли подростка за закладчика и избили его Mash: суд признал виновными двух жителей Симферополя за избиение подростка

Двое пьяных мужчин избили подростка в Симферополе, приняв его за закладчика, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». Злоумышленники не только применили силу, но и ограбили несовершеннолетнего.

Как отмечает канал, вечером двое местных жителей во время застолья заметили школьника, проходящего мимо, и решили, что он распространяет наркотики. По данным издания, подросток шел в наушниках в темное время суток.

В итоге собутыльники догнали его и избили, в том числе ногами. Мужчины обыскали карманы и рюкзак жертвы, но ничего подозрительного найти не смогли. Тогда они решили, что этого мало, и ограбили юношу, забрав у него телефон и наушники. В итоге нападавших задержали, а на суде признали виновными — оба получили по три года условного срока.

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Употребление наркотиков наносит вред здоровью.