Двое пострадавших в ДТП с автобусом в Рыбинске находятся в реанимации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое из четырех пострадавших в ДТП с автобусом и легковушкой в Рыбинске Ярославской области находятся в реанимации, сообщает РИА Новости. Информацию предоставили в Минздраве региона.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь, подробности об их состоянии не уточняются. Фото и видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал SHOT. На представленных кадрах можно увидеть, как спасатели помогают пострадавшим выбраться из поврежденного авто.

Вечером в субботу, 23 декабря, легковой автомобиль на большой скорости врезался в боковую часть автобуса. Удар оказался такой силы, что машина пробила кузов и застряла в салоне. В числе пострадавших оказались водитель авто и трое пассажиров.

Ранее в Ярославской области экскурсионный автобус с 20 детьми опрокинулся в кювет во время движения на участке загородной трассы. Авария произошла в районе деревни Филимоново. В результате аварии пострадали двое взрослых пассажиров, их доставили в медучреждение. Дети остались невредимыми.

Также в Удмуртии автобус с детьми попал в ДТП с грузовиком. Водитель транспортного средства не выдержал безопасную дистанцию и въехал в грузовой MAN. В момент аварии в салоне находились 17 детей и пять взрослых сопровождающих.