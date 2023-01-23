Двое полицейских погибли в ДТП с участием КамАЗа

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

В Воронежской области в селе Митрофановка двое полицейских погибли в аварии с участием КамАЗа, сообщает РЕН ТВ. По информации телеканала, причиной аварии стало то, что 21-летний младший лейтенант, находясь за рулем ВАЗа, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

РЕН ТВ уточняет, что ДТП произошло вечером 22 января. Погиб младший лейтенант и его 50-летний коллега, который находился на пассажирском сиденье. Проводится проверка.

Telegram-канал SHOT сообщил, что глава отделения ОУУП по району Бирюлево Западное майор Сергей Качкалов в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье. По данным канала, в результате столкновения Kia Sorento и «Газели» один человек скончался, еще двое пострадали, сам полицейский получил сотрясение.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в результате ДТП с участием двух КамАЗов в Воронежской области пострадали шесть сотрудников Росгвардии. По данным канала, авария произошла в Ольховатском районе области на трассе Белгород — Россошь.