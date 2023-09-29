Двое погибли и четверо пострадали в ДТП на Сахалине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Сахалине в Макаровском районе столкнулись автомобили Toyota Corolla и Toyota Corolla Fielder, что привело к гибели двух человек, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Сахалинской области. Еще четверо получили различные травмы.

58-летний водитель Toyota Corolla двигался в северном направлении по автодороге Южно-Сахалинск — Оха и на 140-м километре выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с Toyota Corolla Fielder, за рулем которого находился 22-летний водитель.

В результате происшествия, 49-летний пассажир Toyota Corolla скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. 33-летний пассажир Toyota Corolla Fielder получил серьезные телесные повреждения и также скончался во время транспортировки в медицинское учреждение. Водитель и еще один пассажир автомобиля Toyota Corolla, а также два пассажира Toyota Corolla Fielder получили различные телесные повреждения. В настоящее время проводится проверка инцидента.

Ранее сообщалось о смертельной аварии в Кстовском районе Нижегородской области. В результате столкновения маршрутной «Газели» и фуры погибли три человека. Еще 11 получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой.