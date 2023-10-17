Двое подростков вывезли приятеля в лес и с пистолетом вымогали деньги Baza: в Башкирии подростки вывезли друга в лес и с пистолетом вымогали деньги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Башкирии двое подростков вывезли в лес своего знакомого и под угрозой пневматического пистолета вымогали у него деньги, пишет Baza. По данным Telegram-канала, один из злоумышленников уже задержан, второму мера пресечения пока не избрана.

Как выяснил канала, инцидент произошел еще 28 сентября: два студента колледжа решили подзаработать и похитили знакомого ученика местной гимназии. Они, как пишет канал, вывезли гимназиста в лесополосу, угрожая пневматическим оружием, а затем несколько часов избивали и требовали 20 тысяч рублей за то, что тот якобы причастен к продаже наркотических веществ.

По данным Baza, спустя несколько недель следователи возбудили уголовные дела по статьям «похищение человека» и «вымогательство», 16 октября оба подростка были доставлены к СК. После допроса один из них задержан, другому еще предстоит избрать меру пресечения, уточняет канал.

Ранее стало известно, что в Астрахани 16-летний студент колледжа устроился курьером к телефонным мошенникам и обманул трех человек на 841 тысячу рублей. По данным Telegram-канала «МВД Медиа», подростка задержали сотрудники полиции, в отношении него возбуждено уголовное дело. Следователи установили, что студент выполнял роль посыльного в схеме обмана «Ваш родственник попал в ДТП». Деньги, полученные обманным путем, он переводил нанимателям, оставляя себе 10% с каждой суммы.