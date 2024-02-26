Двое подростков насмерть забили мужчину Полиция задержала двух насмерть избивших мужчину подростков под Новгородом

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Полиция задержала двух подростков 2006 и 2007 годов рождения за убийство мужчины в поселке Октябрьском Нижегородской области, передает региональное управление СК РФ. Отмечается, что молодые люди в квартире по улице Молодежной жестоко избили мужчину.

В ночь с 21 на 22 февраля текущего года двое подростков, находясь в квартире дома по улице Молодежной поселка Октябрьского Борского района Нижегородской области, жестоко избили мужчину, нанеся ему множественные удары руками, ногами и деревянными предметами по голове и телу, — сказано в сообщении.

Пострадавший умер на месте происшествия. Злоумышленникам предъявили обвинения, при этом они не стали давать показания.

Ранее Следственный комитет предъявил обвинения предполагаемым организатору и исполнителю убийства водителя петербургского адвоката. В настоящий момент правоохранители решают вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

Преступление произошло возле петербургской гимназии № 622. Киллер пустил водителю пулю в затылок. У пострадавшего был диагностирован отек головного мозга и внутричерепное ранение — пуля вошла в затылок и прошла до лобных долей.