Двое подростков надругались над ребенком, засняв это на видео РЕН ТВ: подростки из Свердловской области надругались над девятилетним мальчиком

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двое подростков из Краснотурьинска Свердловской области надругались над девятилетним мальчиком, сняв происходящее на видео, сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник. По данным канала, в полицию обратился отец ребенка, который ранее был судим по семи уголовным статьям.

Мужчина сообщил правоохранителям, что в период с 1 по 31 мая двое подростков, применяя насилие, раздели до гола его сына. По его словам, все происходящее они снимали на видео, — сообщил источник.

Как сообщает телеканал, подростки уже признались в содеянном, в их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». По информации источника, один из подозреваемых состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Пострадавший ребенок тоже состоит на учете и привлекался к ответственности за кражу, уточнил РЕН ТВ.

Ранее в Хилокском районе Забайкалья 45-летний местный житель был приговорен к 11 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней падчерицы. Мужчина избил 16-летнюю девочку, а затем надругался над ней, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

После содеянного он попытался скрыться в соседнем селе, однако был найден и задержан. Обвиняемый признал свою вину. Ближайшие 11 лет мужчина проведет в колонии строгого режима.